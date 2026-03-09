Famiglia nel bosco | Nessun rischio adozione ma una minorenne ospite della struttura offesa da manifestanti

Una famiglia nel bosco ha dichiarato che attualmente non ci sono rischi riguardo all’adozione dei bambini e che il provvedimento adottato non prevede la separazione definitiva dei minori dalla loro famiglia. Nel frattempo, una minorenne ospite della struttura è stata oggetto di manifestazioni di protesta da parte di alcuni manifestanti. La situazione coinvolge anche una struttura che ospita la minorenne, al centro di diverse contestazioni.

“Allo stato attuale, non esiste alcun rischio di adozione dei bambini e il provvedimento adottato non ha mai previsto la separazione definitiva dei minori dalla loro famiglia”. È il chiarimento che arriva dalla garante dell'infanzia e l'adolescenza della Regione Abruzzo, Alessandra De Febis, in merito alla famiglia nel bosco, dopo l'allarme lanciato dal consulente della famiglia, lo psichiatra Tonino Cantelmi. “”Si tratta di misure temporanee di tutela - chiarisce De Febis in merito all'ultima decisione del tribunale di allontanare la madre dalla casa famiglia di Vasto che ospita i tre figli - disposte esclusivamente nell’interesse dei minori. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

