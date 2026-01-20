Il futuro della flotta Usa passa anche dai droni I piani del Pentagono
Il futuro delle flotte militari statunitensi si sta evolvendo con l'integrazione dei droni marini. La US Navy ha annunciato l'adozione ufficiale di due modelli di Unmanned Surface Vessels (Usv), i veicoli senza equipaggio destinati a operare in mare. Questa decisione rappresenta un passo importante nella modernizzazione delle capacità navali, basato su anni di test e sperimentazioni.
Dopo anni di test e sperimentazioni, la US Navy ha finalmente deciso di mettere ufficialmente in servizio due modelli dei suoi Unmanned Surface Vessels (Usv), definizione ufficiale impiegata per indicare i droni marini di superficie. Durante la conferenza della Surface Navy Association tenutasi a Washington la scorsa settimana il capitano Garrett Miller, Commodoro del Surface Development Group One, ha dichiarato che il “Sea Hunter” e il “Seahawk”, entrambi classificati come Usv di medie dimensioni, cesseranno di essere “navi sperimentali”, e che “saranno effettivamente sotto il controllo della flotta, assegnate alle forze di superficie per poter effettivamente uscire e compiere grandi imprese”, includendo tra queste anche la possibilità di integrazione anche all’interno di un Carrier Strike Group. 🔗 Leggi su Formiche.net
Il futuro della flotta Usa passa (anche) dai droni. I piani del Pentagono - L’ingresso operativo degli Usv segna un passo avanti nella modernizzazione della Us Navy, che mira a un integrazione graduale ma ... formiche.net
