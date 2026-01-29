Palmoli continua la battaglia della famiglia nel bosco

La famiglia nel bosco di Palmoli torna a far parlare di sé. Dopo il provvedimento del Tribunale dei minori che ha allontanato i tre bambini, i genitori hanno presentato un nuovo esposto per chiedere la revoca dell’assistente sociale. La situazione resta tesa, con i genitori decisi a non mollare e a portare avanti la loro battaglia.

Continua, con un nuovo esposto, la battaglia della "famiglia nel bosco" di Palmoli in Abruzzo. Dopo l'allontanamento deciso dal Tribunale dei minori circa due mesi fa, i genitori dei tre bambini chiedono la revoca dell'assistente sociale incaricata. A loro dire, avrebbe visitato i piccoli soltanto cinque volte. "Troppa negligenza", sottolinea la protesta depositata all'ordine professionale e all'ente regionale competenti. "L'assistente sociale non ha svolto il proprio incarico con imparzialità", si legge inoltre negli atti depositati. In tal senso, peserebbero alcune interviste rilasciate dalla professionista. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Palmoli, continua la battaglia della "famiglia nel bosco" Approfondimenti su Palmoli Battaglia Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine dicono sì a un casolare nel bosco di Palmoli Palmoli, i bambini della “famiglia nel bosco”: ecco perché i giudici hanno detto stop (non è per la scuola) La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. La storia della famiglia nel bosco Il Comune di Palmoli ha già speso 15.000 euro per la residenza protetta che ospita madre e figli, la Regione Abruzzo ne aggiunge 30.000. E slitta la valutazione psicologica decisa dal tribunale: manca il traduttore. - facebook.com facebook

