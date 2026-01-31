Palmoli si mobilita per la famiglia che vive nel bosco | fiaccolata in solidarietà con i genitori

A Palmoli i residenti si sono riuniti in una fiaccolata per mostrare solidarietà alla famiglia Trevalyon. Le persone hanno camminato nel centro del paese con le torce accese, chiedendo che venga rispettato il diritto dei genitori di stare insieme ai loro figli. La manifestazione nasce dalla preoccupazione per la situazione della famiglia, che vive nel bosco, e vuole essere un segno di vicinanza e sostegno.

