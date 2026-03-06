Iran la diretta Salpata una fregata missilistica italiana | dove è diretta Feriti i caschi blu in Libano

Prosegue la guerra in Iran iniziata sabato scorso con gli attacchi di Israele e Usa. Il conflitto è ormai regionale, avendo coinvolto tutti i Paesi del Golfo, e ha già importanti ripercussioni economiche globali: lo Stretto di Hormuz, cruciale snodo commerciale, è ufficialmente "zona di guerra". Teheran nega di averlo chiuso ma ci sono un centinaio di navi bloccate, con merci del valore di 25 miliardi "congelate". Segui qui la diretta della giornata: Ore 20.32 - Fregata italiana verso Cipro È partita dal porto di Taranto questo pomeriggio la fregata missilistica 'Federico Martinengo', la nave della Marina militare italiana diretta a Cipro per la difesa dell'isola.