Il ministero della Giustizia ha avviato le procedure per inviare ispettori al Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, in risposta a un caso di famiglia in un bosco. La nonna della famiglia ha raccontato che i bambini sono ansiosi, si mangiano le unghie e chiedono di tornare a casa. La situazione è diventata oggetto di attenzione istituzionale.

L’Aquila – Famiglia nel bosco, lo scontro ora diventa totale. Il ministero della Giustizia, Carlo Nordio, attiva le procedure per l’invio di ispettori al Tribunale per i Minorenni dell’Aquila. La decisione viene assunta dopo l’ordinanza che impone la ‘cacciata’ della madre Catherine dalla struttura protetta dove sono ospitati i suoi figli. Gli ispettori di via Arenula, che avevano già acquisito una prima documentazione a novembre, dovrebbero arrivare a giorni e non si esclude che possano ascoltare i magistrati o i diretti interessati. “Famiglia nel bosco, ora i tre figli rischiano l’adozione”. Ma c’è l’ipotesi di affidamento esclusivo al padre Il Guardasigilli conferma la linea dura: “È arrivato il momento di giungere a una definitiva conclusione di questa vicenda”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “I bimbi dicono: ‘portaci a casa’. Sono ansiosi, si mangiano le unghie”. Parla la nonna della famiglia nel bosco

