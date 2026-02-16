Lutto nel mondo accademico | addio a un pezzo di storia della comunicazione in Italia

Il professor Giovanni Bachelloni è morto a causa di una grave malattia che lo aveva colpito negli ultimi mesi. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la ricerca sulla comunicazione nel nostro paese, considerando il ruolo che ha svolto negli studi e nelle pubblicazioni più influenti del settore. La sua lunga carriera ha contribuito a plasmare molti corsi universitari e a formare generazioni di studenti. In passato, era stato anche consulente per alcune grandi aziende dei media italiani.

Grave lutto nel mondo accademico. Si è spento il professor Giovanni Bachelloni, tra i massimi esperti in Italia di comunicazione e mass media. Nato a Firenze nel 1938, si è laureato nel 1961 in Scienze Politiche presso la "Cesare Alfieri" con Giovanni Spadolini. Dopo aver insegnato negli atenei di Bari e di Napoli Orientale, ottiene la cattedra di Sociologia dei processi culturali presso l'università Federico II, dove nei primi anni Ottanta diventa direttore dell'Istituto di Sociologia. Dal 1984 al 2010 è stato professore ordinario a Firenze presso la facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri".