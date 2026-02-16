Università addio a un pezzo di storia della comunicazione in Italia

Il professor Giovanni Bachelloni è scomparso a causa di una grave malattia, lasciando un vuoto nel campo della comunicazione italiana. La sua morte rappresenta un colpo duro per l’Università e per tutti coloro che hanno studiato o insegnato in questo settore. Bachelloni, conosciuto per aver contribuito con numerosi studi e libri, era considerato uno dei più importanti studiosi di media in Italia. La sua figura ha segnato un'intera generazione di studenti e ricercatori, che ora piangono la perdita di un punto di riferimento.

Grave lutto nel mondo accademico. Si è spento il professor Giovanni Bachelloni, tra i massimi esperti in Italia di comunicazione e mass media. Nato a Firenze nel 1938, si è laureato nel 1961 in Scienze Politiche presso la "Cesare Alfieri" con Giovanni Spadolini. Dopo aver insegnato negli atenei di Bari e di Napoli Orientale, ottiene la cattedra di Sociologia dei processi culturali presso l'università Federico II, dove nei primi anni Ottanta diventa direttore dell'Istituto di Sociologia. Dal 1984 al 2010 è stato professore ordinario a Firenze presso la facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri".