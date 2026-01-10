Diga di Vetto focus agricoltori | Serve un invaso più grande per sostenere il settore

Nel dibattito sulla Diga di Vetto, agricoltori e industriali hanno sottolineato l’esigenza di un invaso di dimensioni maggiori rispetto agli attuali 86 milioni di metri cubi. Durante il confronto con le associazioni di Reggio e Parma, è emersa la richiesta di un impianto più capiente per sostenere efficacemente il settore agricolo e industriale locali, evidenziando l’importanza di una soluzione che risponda alle reali esigenze di approvvigionamento idrico.

Al tavolo di confronto dedicato alla Diga di Vetto gli esponenti delle associazioni agricole di Reggio e di Parma giovedì sera – e gli industriali ieri – hanno ribadito con forza la necessità di un invaso di importanti dimensioni, ben superiori agli 86 milioni di metri cubi d'acqua (compresa la laminazione) indicati come ipotesi minima dal Documento sulle Alternative Progettuali (DocFapi) in discussione. La Confagricoltura reggiana era presente con Luciano Catellani, consigliere di minoranza del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, e la direttrice Maria Luisa Caselli. Caselli ha sottolineato la priorità assoluta dell'opera e la necessità di approfittare della felice congiuntura per portarla a termine nei tempi minori possibili.

Diga di Vetto: il raduno: "Trentasei anni fa il ’No’ che decretò il disastro" - Il 16 agosto del 1989, 36 anni fa, si bloccarono i lavori per la costruzione della Diga di Vetto, lavori che non vennero "mai ripresi, nonostante il Consorzio delle Bonificazioni Reggiane Bentivoglio ... ilrestodelcarlino.it

Mit: via al dibattito pubblico per la diga di Vetto in Emilia Romagna - Si e' svolta al ministero delle Infrastrutture una riunione operativa per la realizzazione della Diga di Vetto, un'opera idrica che da decenni rappresenta ... borsaitaliana.it

https://www.gazzettadiparma.it/non-solo-parma/2025/12/31/news/gaetana-russo-fdi-diga-di-vetto-passo-avanti-verso-l-inserimento-nel-piano-irriguo-nazionale-914967/ - facebook.com facebook

