I 100 anni della Castelnuovese

Venerdì scorso a Castelnuovo dei Sabbioni si è svolta una grande festa per festeggiare i 100 anni della Castelnuovese. L'evento ha visto la partecipazione di molti spettatori e i membri della squadra hanno preso parte a diverse cerimonie. La giornata è stata caratterizzata da momenti di aggregazione e da un corteo che ha attraversato il centro del paese. La celebrazione si è conclusa con un rinfresco e musica dal vivo.

Arezzo, 09 marzo 2026 – Grande festa venerdì scorso a Castelnuovo dei Sabbioni per celebrare il centenario della U.S.D. Castelnuovese. Un traguardo importante che riporta indietro nel tempo fino al marzo del 1926, quando Mario Biagioni – padre dello scomparso Alfonso – insieme ad altri giovani del paese diede vita alla società sportiva "Audace". Fu proprio grazie all'impegno di quel gruppo di appassionati che venne ottenuto dall'azienda delle Miniere il permesso per realizzare il primo campo sportivo nella zona di Pian di Colle. I colori scelti furono il rosso e il verde e il nuovo terreno di gioco venne inaugurato con una partita contro i sangiovannesi della Stiv.