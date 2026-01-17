Il mercato dei dilettanti | Cardinali ha il suo nuovo bomber Intanto la Castelnuovese si assicura Fabbrini È Nicoletti l’ultimo colpo della Castiglionese
Nel calcio dilettantistico, i trasferimenti continuano a muovere le squadre del territorio. La Castelnuovese si assicura Fabbrini, mentre la Castiglionese si prepara ad accogliere Mattia Nicoletti, prossimo all’ufficializzazione. Intanto, nel mercato dei dilettanti, Cardinali ha trovato il suo nuovo bomber. Questi movimenti evidenziano l’importanza di una gestione attenta e strategica delle rose, fondamentali per affrontare la nuova stagione con preparazione e determinazione.
AREZZO Nuovo attaccante in arrivo per la Castiglionese. Manca solo l’ufficialità da parte della società ma è praticamente fatta per l’arrivo all’ombra della torre del Cassero di Mattia Nicoletti. Si tratta di una prima punta classe 2003 che arriva tra le fila della formazione di Stefano Cardinali dopo aver giocato nella prima parte di stagione nel campionato di Promozione umbra con il Montone del direttore sportivo Arcipreti. Nicoletti in carriera ha vestito anche a maglia dello Sporting Trestina a livello di settore giovanile, quindi del Castello, del Montone, dell’umbertine e nuovamente del Montone prima di approdare in Eccellenza toscana con la Castiglionese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
