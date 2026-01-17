Il mercato dei dilettanti | Cardinali ha il suo nuovo bomber Intanto la Castelnuovese si assicura Fabbrini È Nicoletti l’ultimo colpo della Castiglionese

Nel calcio dilettantistico, i trasferimenti continuano a muovere le squadre del territorio. La Castelnuovese si assicura Fabbrini, mentre la Castiglionese si prepara ad accogliere Mattia Nicoletti, prossimo all’ufficializzazione. Intanto, nel mercato dei dilettanti, Cardinali ha trovato il suo nuovo bomber. Questi movimenti evidenziano l’importanza di una gestione attenta e strategica delle rose, fondamentali per affrontare la nuova stagione con preparazione e determinazione.

