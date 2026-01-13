bisaccia festeggia i 100 anni della signora antonietta bozzone

Bisaccia celebra i 100 anni della signora Antonietta Bozzone, vedova Donatiello, un importante traguardo che la colloca tra i centenari della provincia di Avellino. Questa occasione rappresenta un momento di riflessione sulla lunga vita e sulle esperienze accumulate nel corso degli anni. La sua testimonianza contribuisce a mantenere vivo il ricordo delle tradizioni e della storia locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Un traguardo straordinario quello raggiunto dalla signora Antonietta Bozzone, vedova Donatiello, che ha celebrato il suo centesimo compleanno, entrando ufficialmente nel novero dei centenari della provincia di Avellino. Un evento carico di emozione e significato, che ha coinvolto l’intera comunità di Bisaccia, riunitasi per rendere omaggio a una donna simbolo di memoria, dignità e valori autentici. Nata nel 1926, la signora Antonietta ha attraversato un secolo di storia, vivendo profondi cambiamenti sociali, economici e culturali. Con discrezione, forza e spirito di sacrificio, ha rappresentato per generazioni un esempio di dedizione alla famiglia e di profondo legame con il territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

