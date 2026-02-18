Il destino sospeso nella sofferenza degli Husky di Ponzano Romano | altra mobilitazione per i 200 cani

Un gruppo di cittadini e associazioni si raduna davanti alla Procura di Rieti per denunciare le condizioni degli Husky di Ponzano Romano, dopo aver scoperto che circa 200 cani vivono in spazi angusti e senza cure adeguate. La manifestazione si svolge in risposta alle segnalazioni di maltrattamenti emerse nelle ultime settimane, che hanno acceso l’attenzione sulla gestione dell’allevamento. Tra le persone presenti, molti chiedono un intervento immediato per tutelare gli animali e fare chiarezza sulla situazione.

Un presidio di fronte alla Procura di Rieti da parte di cittadini e associazioni per ricordare le condizioni in cui sono detenuti all'interno di un allevamento a Ponzano Romano circa 200 Siberian Husky. Una situazione che va avanti dal 2021. Cani Husky sequestrati in Trentino. Accolti da una struttura di Ferrara: Il corpo forestale del Trentino ha sequestrato 37 cani di razza Husky in seguito a un intervento a Millegrobbe, nel Comune di Lavarone, perché venivano tenuti in condizioni di cattiva salute. Cani da slitta in strutture inadeguate: il Corpo forestale sequestra 37 Alaskan Husky in Trentino: Il Corpo forestale del Trentino ha sequestrato 37 cani da slitta di razza Alaskan Husky perché vivevano in condizioni di cattivo stato in strutture troppo piccole. Anche l'OIPA di Roma si è unita al presidio davanti alla Procura di Rieti lo scorso 15 febbraio in difesa dei cani di razza Siberian husky detenuti dentro l'allevamento di Ponzano Romano (RM). Nonostante le denunce, la Procura non ha ancora sciolto il riserbo. Anche l'OIPA di Roma si è unita al presidio davanti alla Procura di Rieti lo scorso 15 febbraio organizzato dal Collettivo Voce Animale in difesa dei cani di razza Siberian husky detenuti dentro l'allevamento di Ponzano Romano (RM). L'obiettivo era dire basta.