Husky abbandonati e malnutriti scatta il sequestro | 37 esemplari salvati e portati a Ferrara

Il Corpo forestale del Trentino ha sequestrato 37 cani di razza Alaskan Husky, trovandoli abbandonati e malnutriti in un Comune dell’Alpe Cimbra, il 14 febbraio scorso. La maggior parte degli esemplari era in condizioni di grave deperimento, alcuni erano senza cibo né acqua. Ora, i cani sono stati trasferiti a Ferrara, in attesa di trovare una nuova casa.

Dal Trentino a Ferrara, in cerca di una casa. Si è conclusa con il sequestro di 37 cani di razza Alaskan Husky l’operazione condotta dal Corpo forestale del Trentino lo scorso sabato, 14 febbraio, in un Comune dell’Alpe cimbra (nel territorio di Lavarone). Come riporta TrentoToday, tutto è partito da una segnalazione di un’associazione animalista che ha evidenziato la presenza, all’interno di un’area di proprietà pubblica dedicata all’attività di sleddog, di alcune strutture inadeguate, dalle “condizioni non compatibili con il benessere degli animali”. Secondo quanto si apprende, molti esemplari sarebbero stati trovati in uno stato di malnutrizione e in condizioni igienico-sanitarie decisamente precarie.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Sei aziende tessili tra Sant’Arpino, Grumo Nevano e Frattaminore sono state coinvolte nel traffico illecito di rifiuti, con materiali abbandonati nelle campagne circostanti.

