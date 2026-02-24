hub urbani caccia ai fondi regionali

La mancanza di fondi regionali ha spinto il Comune a puntare sulla creazione di Hub Urbani e di Prossimità. Questa scelta mira a sostenere lo sviluppo economico locale e a rafforzare il ruolo commerciale e turistico della città. L’obiettivo è migliorare anche la qualità della vita dei cittadini attraverso progetti innovativi. La ricerca di risorse continua, mentre le iniziative prendono forma nel territorio.

Il Comune ha avviato il percorso per la definizione e il riconoscimento degli Hub Urbani e di Prossimità, considerati un’iniziativa strategica volta a promuovere modelli innovativi di sviluppo dell’economia locale, consolidare la vocazione commerciale e turistica della città e contestualmente tutelare la qualità della vita dei residenti. L’Amministrazione comunale invita tutti i commercianti, i pubblici esercenti, gli albergatori, i prestatori di servizi, i proprietari di immobili commerciali e i residenti, alla presentazione il 3 marzo alle 20.30 al Museo della Marineria. E’ stata svolta la mappatura del territorio con le associazioni di categoria in cui sono state raccolte osservazioni, suggerimenti e modifiche per la stesura di un progetto di fattibilità di due Hub Urbani che sono Centro Storico Levante e Centro Storico Ponente, mentre Viale Carducci è l’Hub di Prossimità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Via della Repubblica 'corridoio ecologico' e orti urbani in via Miranda: caccia ai fondi regionali per il verdeLa Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo per candidare il progetto di riqualificazione di via della Repubblica e degli orti urbani in via Miranda.

Hub urbano, Forlì candida il centro storico e va a caccia di fondi regionali: "Vogliamo rigenerare il cuore della città"Forlì ha deciso di candidare il suo centro storico come hub urbano, puntando a ottenere fondi regionali per riqualificare l’area.

