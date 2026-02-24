Hub urbani caccia ai fondi regionali

Da ilrestodelcarlino.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La mancanza di fondi regionali ha spinto il Comune a puntare sulla creazione di Hub Urbani e di Prossimità. Questa scelta mira a sostenere lo sviluppo economico locale e a rafforzare il ruolo commerciale e turistico della città. L’obiettivo è migliorare anche la qualità della vita dei cittadini attraverso progetti innovativi. La ricerca di risorse continua, mentre le iniziative prendono forma nel territorio.

hub urbani caccia ai fondi regionali
© Ilrestodelcarlino.it - Hub urbani, caccia ai fondi regionali

Il Comune ha avviato il percorso per la definizione e il riconoscimento degli Hub Urbani e di Prossimità, considerati un’iniziativa strategica volta a promuovere modelli innovativi di sviluppo dell’economia locale, consolidare la vocazione commerciale e turistica della città e contestualmente tutelare la qualità della vita dei residenti. L’Amministrazione comunale invita tutti i commercianti, i pubblici esercenti, gli albergatori, i prestatori di servizi, i proprietari di immobili commerciali e i residenti, alla presentazione il 3 marzo alle 20.30 al Museo della Marineria. E’ stata svolta la mappatura del territorio con le associazioni di categoria in cui sono state raccolte osservazioni, suggerimenti e modifiche per la stesura di un progetto di fattibilità di due Hub Urbani che sono Centro Storico Levante e Centro Storico Ponente, mentre Viale Carducci è l’Hub di Prossimità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Via della Repubblica 'corridoio ecologico' e orti urbani in via Miranda: caccia ai fondi regionali per il verdeLa Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo per candidare il progetto di riqualificazione di via della Repubblica e degli orti urbani in via Miranda.

Hub urbano, Forlì candida il centro storico e va a caccia di fondi regionali: "Vogliamo rigenerare il cuore della città"Forlì ha deciso di candidare il suo centro storico come hub urbano, puntando a ottenere fondi regionali per riqualificare l’area.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Hub urbani, caccia ai fondi regionali; Hub urbano, Forlì candida il centro storico e va a caccia di fondi regionali: Vogliamo rigenerare il cuore della città; Progetto ‘hub urbano’. Il Comune a caccia di fondi per aiutare il commercio; Hub urbano e di prossimità, in programma gli ultimi due incontri: appello alla cittadinanza.

hub urbani caccia aiHub urbani e di prossimità: l’incontro con le attività localiIl Comune di Cesenatico avvia ufficialmente il percorso per la definizione e il riconoscimento degli Hub Urbani, ... livingcesenatico.it

hub urbani caccia aiCommercio di prossimità. Nuovi hub urbani in arrivo: saranno al Navile e al Santo StefanoDopo il Mercato delle Erbe, il percorso prosegue con un unico obiettivo: Reperire i fondi regionali da investire e rilanciare così le attività commerciali che ne hanno bisogno. La presidente Mazzoni ... bolognatoday.it