Gioielli e orologi nascosti sotto l' uniforme | hostess fermata all' aeroporto di Orio al Serio con l' accusa di contrabbando di preziosi da Dubai

Durante i controlli all'aeroporto di Orio al Serio, un'hostess è stata fermata con l'accusa di aver nascosto gioielli e orologi sotto l'uniforme, provenienti da Dubai. La donna è stata sottoposta a verifica e multata con una sanzione di 11.000 euro. La scoperta si è verificata nel corso di operazioni di sicurezza mirate a contrastare il contrabbando di preziosi sulle rotte considerate a rischio.

Hostess a livello ufficiale, mentre praticava anche l'antica "arte" del contrabbando. O almeno così ha provato a fare, senza successo. Una donna di 38 anni, di origine ucraina, è stata fermata all'aeroporto Caravaggio di Orio al Serio mentre sbarcava da un volo proveniente da Dubai con quattro gioielli di lusso nascosti sotto l'uniforme di volo: due orologi Rolex e un anello Cartier in un marsupio rigido infilato sotto la gonna, e un bracciale Cartier indossato al polso. Valore totale: 42.085 euro, mai dichiarati alla dogana., A bloccarla sono stati gli agenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i finanzieri della Compagnia di Orio al Serio, impegnati nei controlli sistematici sulle rotte considerate ad alto rischio per il fenomeno del contrabbando, in particolare i voli in arrivo dal Medio Oriente.