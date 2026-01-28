Start Romagna investe nel benessere dei dipendenti prorogato lo Sportello di ascolto Vogliamo migliorare il clima lavorativo

L’azienda romagnola ha deciso di prolungare lo Sportello di ascolto aperto ai dipendenti. L’obiettivo è creare un ambiente di lavoro più sereno e migliorare il rapporto tra colleghi. I responsabili sottolineano che i dipendenti sono il cuore dell’attività e che ascoltarli è fondamentale per farli sentire valorizzati.

L'iniziativa offre uno spazio riservato e protetto dedicato ai dipendenti che vivono momenti di complessità personale o professionale e desiderano ritrovare chiarezza ed equilibrio "I dipendenti sono il vero motore dell'azienda che mette in movimento i servizi, le competenze e le relazioni. Prendersi cura di questo motore significa investire nella qualità del lavoro, nel clima interno e nella capacità dell'azienda di guardare al futuro". È da questa consapevolezza che Start Romagna ha attivato dalla scorsa estate lo Sportello di ascolto e, sulla base dei buoni riscontri ottenuti dall'iniziativa, ne ha recentemente predisposto la proroga fino a luglio.

