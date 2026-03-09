Herro-Adebayo Miami apre la crisi di Detroit Wemby immarcabile a San Antonio il derby con Houston

Miami ha vinto contro Detroit, che ha subito la quarta sconfitta consecutiva. Herro e Adebayo hanno guidato i risultati per i Miami Heat. A San Antonio si tiene il derby con Houston, mentre Wemby si conferma immarcabile. La partita tra Pistons e Heat si è conclusa con la vittoria di Miami, mentre Wemby ha dimostrato ancora una volta le sue capacità in campo.

Detroit incassa a Miami la sua quarta sconfitta consecutiva, San Antonio regola Houston mentre Orlando domina a Milwaukee. Tutti i risultati delle gare Nba giocate nella notte. Continua il momento negativo per i Pistons (45-18) che vanno ko a Miami e incassano così la loro quarta sconfitta consecutiva. I Celtics si avvicinano quindi alla vetta della Eastern Conference, lontana adesso solo 25 partite. Gli Heat (36-29) dominano il primo tempo, chiuso avanti di ben 25 lunghezze, e gestisco senza problemi la ripresa mostrando un ottimo Herro (25 punti) e il solito Adebayo: 24 punti e nove rimbalzi. Ancora fuori Simone Fontecchio. Miami: Herro 25 (48, 48, 56 tl), Adebayo 24, Jaquez Jr.