nba i risultati della notte i clippers vincono il derby successi di houston e detroit

Sono dieci le partite della notte NBA. Il derby di Los Angeles lo vincono i Clippers, che dominano contro i Lakers con un perentorio 103-88 al termine di un match che li ha visti scappare via già dal primo quarto e poi amministrare il vantaggio. Il trascinatore dei Clippers è stato Kawhi Leonard con 32 punti e 12 rimbalzi, ma ci sono anche le doppie doppie di James Harden (21 punti e 10 assist) e di Josh Collins (17 punti e 12 rimbalzi). Ai Lakers non sono bastati i 36 punti di LeBron James, ma la notizia peggiore è l’infortunio di Luka Doncic, che ha lasciato il campo per un problema alla gamba sinistra nel terzo quarto e non è più rientrato in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

