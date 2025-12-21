NBA i risultati della notte I Clippers vincono il derby Successi di Houston e Detroit
Nella notte NBA si sono disputate dieci partite, con alcuni risultati rilevanti. I Clippers hanno conquistato il derby di Los Angeles, imponendosi sui Lakers 103-88, grazie a un avvio deciso che ha permesso loro di gestire il vantaggio. Oltre a questa sfida, si sono registrati successi per Houston e Detroit, contribuendo a un quadro complessivo di incontri equilibrati e competizione intensa.
Sono dieci le partite della notte NBA. Il derby di Los Angeles lo vincono i Clippers, che dominano contro i Lakers con un perentorio 103-88 al termine di un match che li ha visti scappare via già dal primo quarto e poi amministrare il vantaggio. Il trascinatore dei Clippers è stato Kawhi Leonard con 32 punti e 12 rimbalzi, ma ci sono anche le doppie doppie di James Harden (21 punti e 10 assist) e di Josh Collins (17 punti e 12 rimbalzi). Ai Lakers non sono bastati i 36 punti di LeBron James, ma la notizia peggiore è l’infortunio di Luka Doncic, che ha lasciato il campo per un problema alla gamba sinistra nel terzo quarto e non è più rientrato in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it
