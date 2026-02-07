Shyamalan e Jake Gyllenhaal | due giganti nel nuovo thriller ‘Remain’

M. Night Shyamalan e Jake Gyllenhaal si preparano a lavorare fianco a fianco nel nuovo thriller ‘Remain’. I due attori, promettenti e già affermati, si troveranno sul set per un progetto che promette suspense e tensione. La produzione è in fase avanzata e l’uscita è prevista nei prossimi mesi. I fan sono già in attesa di vederli insieme in azione.

Proprio così: scenderanno a confrontarsi a lavorare insieme due promesse stellate del firmamento hollywoodiano contemporaneo. Da una parte il regista pluripremiato M. Night Shyamalan, che ha diretto pellicole conturbanti e raffinatissime, dal Sesto Senso, Unbreakable a Split; dall'altra abbiamo uno degli interpreti più talentuosi attuali: Jake Ghyllenhaal, interprete in I segreti di Brokeback Mountain, Animali Notturni, Lo sciacallo e tanti altri. I due talenti si misureranno con qualcosa che conoscono bene entrambi, vista la loro carriera nel genere horror-thriller, il Male. Il prossimo film diretto da Shyamalan si chiamerà Remain.

