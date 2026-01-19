la serie tv heated rivalry su due giocatori di hockey omosessuali spopola in russia e fa arrabbiare putin

Roma, 19 gennaio 2026 – C’è una serie televisiva in Russia che sta battendo tutti i record di visualizzazione, battendo persino il fenomeno Stranger Things. E già per questo motivo è davvero sorprendente. Ma il vero dato di nota è che il successo di questa fiction è destinato ad andare di traverso al presidente, Vladimir Putin. Il motivo è presto detto: la trama è incentrata sulla rivalità sportiva di due giocatori di hockey, uno sport che in Russia è più o meno una religione. Il problema è che i due protagonisti nella vita sono amanti. E nella religiosissima Russia, fieramente attaccata a quelli che sono i valori tradizionali, che milioni di persone seguano le vicende amorose di una coppia omosessuale è il chiaro segnale che qualcosa, per fortuna, non sta andando come lo ‘zar’ e il Patriarca Kirill vorrebbero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Heated Rivalry: un giocatore di hockey fa coming out ispirato dalla serie tv

Jesse Kortuem, giocatore di hockey, ha deciso di fare coming out pubblicamente, ispirandosi alla serie televisiva canadese. La sua scelta sottolinea l'importanza di affrontare con sincerità e rispetto temi legati all'identità e all'inclusione nello sport. Un gesto che contribuisce a promuovere un ambiente più aperto e tollerante, rafforzando il valore dell'autenticità anche in ambiti tradizionalmente conservatori.

Heated Rivalry, arriva anche in Italia la serie tv sulla storia di sesso e amore nel mondo dell’hockey: preparate i popcorn e mandate a letto i bambini!

Heated Rivalry arriva in Italia, portando la storia di una relazione complessa tra due capitani di hockey su ghiaccio. La serie esplora temi di passione, rivalità e sfide in un contesto sportivo e maschilista. Un racconto che mette in luce le dinamiche di un amore improbabile, tra tensioni di campo e sentimenti personali, offrendo uno sguardo approfondito su un mondo fatto di competizione e relazioni.

