La star di Heated Rivalry | Sportivi gay non dichiarati mi contattano di nascosto

Hudson Williams, protagonista di Heated Rivalry, ha condiviso che alcuni atleti professionisti, ancora in attività e non dichiarati, lo hanno contattato in privato dopo aver visto la serie. Un racconto che mette in luce le dinamiche e le sfide di chi vive segretamente la propria identità sessuale nel mondo dello sport. La serie, molto apprezzata negli Stati Uniti e in Canada, resta ancora inedita in Italia.

Hudson Williams, protagonista della serie Heated Rivalry – che ha avuto un grande successo negli USA e in Canada, ma è inedita in Italia – ha rivelato che atleti professionisti ancora in attività, omosessuali non dichiarati, lo hanno contattato dopo aver visto la serie. Il ventiquattrenne attore ha condiviso questa rivelazione durante un'intervista con Andy Cohen nel programma Andy Cohen Live su SiriusXM, online dall'8 gennaio 2026. In un'anteprima dell'episodio Williams ha dichiarato che alcune persone si stanno facendo avanti in modo anonimo, dicendo "Sono ancora un giocatore professionista e non sono dichiarato".

Quando esce Heated Rivalry in Italia e perché la storia queer tra Shane e Ilya è già un trend - Già diventata un fenomeno all'estero, la serie sulla storia d'amore tra i campioni dell'hockey Shane e Ilya affronta ... fanpage.it

Chi è lo stylist di Shane Hollander? - Nel quinto episodio di Heated Rivalry, il ragazzo d'oro dell'hockey professionistico canadese sfoggia, finalmente, il suo lato più cool. gqitalia.it

Le star di “Heated Rivalry” Hudson Williams e Connor Storrie saranno tra i presentatori dei Golden Globe, in programma questa domenica 11 gennaio. Sulla data di uscita della serie in Italia non ci sono ancora notizie ufficiali. x.com

Le due star di Heated Rivalry lavoravano come camerieri prima della serie Hudson Williams e Connor Storrie, rispettivamente Shane e Ilya nello show Crave, lavoravano in un ristorante prima del successo globale. In un'intervista rilasciata a The Hollywood - facebook.com facebook

