Hans Zimmer sarà il compositore della colonna sonora della nuova serie TV di Harry Potter su HBO. Dopo anni associati a John Williams, questa scelta segna un cambiamento musicale importante per il mondo magico. La collaborazione promette di arricchire l’atmosfera della serie con il tocco distintivo del noto compositore, offrendo ai fan un’inedita esperienza sonora.

Il mondo della magia si prepara a cambiare suono. Dopo decenni di dominio assoluto del leggendario “Hedwig’s Theme” di John Williams, la nuova serie TV di Harry Potter prodotta da HBO ha ufficialmente trovato la sua nuova voce musicale. Sarà il premio Oscar Hans Zimmer a firmare la colonna sonora del reboot più atteso del decennio. Addio a John Williams: Hans Zimmer entra nel mondo di Hogwarts. Per molti fan, la musica di Harry Potter coincide con le note orchestrali dei primi tre film, capolavori di John Williams che hanno reso il franchise iconico al pari di Star Wars o Indiana Jones. Tuttavia, per segnare un netto distacco dal passato cinematografico, Warner Bros. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Harry Potter: Hans Zimmer comporrà la colonna sonora della serie TV HBO!

Leggi anche: Harry Potter: Hans Zimmer firmerà la colonna sonora della nuova serie HBO

Leggi anche: Harry Potter su HBO: Hans Zimmer firma la colonna sonora della nuova serie

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Harry Potter: Hans Zimmer firmerà la colonna sonora della nuova serie HBO; Harry Potter. Hans Zimmer e il suo gruppo scriveranno le musiche della serie HBO; Harry Potter HBO: Hans Zimmer realizzerà le colonne sonore della serie TV; Hans Zimmer comporrà la colonna sonora della nuova serie HBO di Harry Potter.

Hans Zimmer comporrà la colonna sonora della serie di ‘Harry Potter’ - Speriamo di avvicinare il pubblico un po’ di più a quella magia, rispettando quello che è venuto prima», ha d ... rollingstone.it