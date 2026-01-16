Harry Potter | Hans Zimmer comporrà la colonna sonora della serie TV HBO!
Hans Zimmer sarà il compositore della colonna sonora della nuova serie TV di Harry Potter su HBO. Dopo anni associati a John Williams, questa scelta segna un cambiamento musicale importante per il mondo magico. La collaborazione promette di arricchire l’atmosfera della serie con il tocco distintivo del noto compositore, offrendo ai fan un’inedita esperienza sonora.
Il mondo della magia si prepara a cambiare suono. Dopo decenni di dominio assoluto del leggendario “Hedwig’s Theme” di John Williams, la nuova serie TV di Harry Potter prodotta da HBO ha ufficialmente trovato la sua nuova voce musicale. Sarà il premio Oscar Hans Zimmer a firmare la colonna sonora del reboot più atteso del decennio. Addio a John Williams: Hans Zimmer entra nel mondo di Hogwarts. Per molti fan, la musica di Harry Potter coincide con le note orchestrali dei primi tre film, capolavori di John Williams che hanno reso il franchise iconico al pari di Star Wars o Indiana Jones. Tuttavia, per segnare un netto distacco dal passato cinematografico, Warner Bros. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
È una responsabilità che io, Kara Talve e Anže Rozman non prendiamo alla leggera. La magia è tutt'intorno a noi, spesso appena fuori dalla nostra portata, ma come nel mondo di Harry Potter bisogna semplicemente cercarla. Con questa colonna sonora sper - facebook.com facebook
