Jannik Sinner perde contro Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open. Il giovane italiano ha sprecato molte occasioni, specialmente con le palle break, e ha accusato un calo fisico nel momento decisivo. Djokovic, invece, ha mantenuto alta la concentrazione e ha raggiunto il record di vittorie in questo torneo. Sinner si dice deluso, perché avrebbe potuto fare di più, ma alla fine ha dovuto arrendersi a un avversario più forte.

Così fa male. Jannik Sinner esce in semifinale degli Australian Open e abbandona il sogno delle tre vittorie consecutive. Da una parte c'era un alieno, dall'altra un essere umano e oggi Jannik è stato umano. L'azzurro ha ceduto al quinto set (3-6 6-3 4-6 6-4 6-4), dopo oltre quattro ore di gioco, al termine di una partita giocata al di sotto delle sue possibilità. Esulta Djokovic, 38 anni, che torna in finale. Il serbo, a caccia del 25esimo Slam (l'11esimo a Melbourne), contenderà il titolo ad Alcaraz che il trofeo non ha mai vinto. Per Sinner rimane il rimpianto di aver sbagliato nei momenti peggiori, senza mai aver dato la sensazione di essere ingiocabile. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner, perché ha perso contro Djokovic? Le palle break, il calo fisico e il record di Nole: «Fa male, ho sprecato troppo»

