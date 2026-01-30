Jannik Sinner si ferma in semifinale agli Australian Open. Dopo aver battuto per strada molte speranze, il suo cammino si interrompe contro Novak Djokovic. La partita si è deciso sulle palle break, con Sinner che ha commesso alcuni errori decisivi. Il calo fisico ha influito molto, e Djokovic ha approfittato delle occasioni per allungare. Alla fine, il serbo conquista la vittoria e stabilisce un nuovo record, lasciando l’italiano con tanto rammarico. Sinner dice che fa male aver sprecato troppo, ma ora pensa già alla prossima occasione.

Così fa male. Jannik Sinner esce in semifinale degli Australian Open e abbandona il sogno delle tre vittorie consecutive. Da una parte c'era un alieno, dall'altra un essere umano e oggi Jannik è stato umano. L'azzurro ha ceduto al quinto set (3-6 6-3 4-6 6-4 6-4), dopo oltre quattro ore di gioco, al termine di una partita giocata al di sotto delle sue possibilità. Esulta Djokovic, 38 anni, che torna in finale. Il serbo, a caccia del 25esimo Slam (l'11esimo a Melbourne), contenderà il titolo ad Alcaraz che il trofeo non ha mai vinto. Per Sinner rimane il rimpianto di aver sbagliato nei momenti peggiori, senza mai aver dato la sensazione di essere ingiocabile. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner ko contro Djokovic, perché ha perso? Le palle break, il calo fisico e il record di Nole: «Fa male, ho sprecato troppo»

Jannik Sinner perde contro Novak Djokovic, pur avendo fatto più punti: non è la prima volta e c’è un fattore in comuneJannik Sinner avrà tempo e modo per tornare su una sconfitta che brucia, soprattutto perché racconta una storia meno scontata di quanto dica il risultato. oasport.it

Sinner-Djokovic, diretta Australian Open: la semifinale di Jannik in tempo realePer la seconda volta nella loro rivalità, l'azzurro ed il serbo si giocano il pass per la finale del primo slam stagionale ... tuttosport.com

ULTIM'ORA - Novak Djokovic è superlativo agli Australian Open: batte Sinner in cinque set e va in finale con Alcaraz. Il serbo va a caccia del 25° Slam, per Carlos sarebbe la prima volta a Melbourne. La cronaca del match nel primo commento facebook

Djokovic vince contro Sinner Domenica sarà lui a sfidare Alcaraz in finale Segui l’ultimo atto degli #AustralianOpen live sui canali #EuroSport su #DAZN x.com