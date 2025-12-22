“Caro Babbo Natale dagli occhi spaccanti. Enorme Crosetto vestito di pannolenci. Supremo corriere Amazon, Frecciarossa del ciel che mai in ritardo è”. Inizia così la lunga Letterina di Luciana Littizzetto nell’ultima puntata del 2025 di “Che tempo che fa” sul Nove. “Deve essere faticoso alla tua età guidare la slitta tutta la notte, babbone: ti meriteresti che il governo ti offrisse un volo di Stato, come ad Al Masri, ma purtroppo su di te non pende un mandato di cattura internazionale. Ti sconsiglio comunque di usare le Ferrovie dello Stato perché se ti va bene arrivi a Pasqua, ma del 2027”, continua così l’intervento della comica torinese che ricorda alla fine commossa il maestro Peppe Vessicchio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Luciana Littizzetto indirizza la sua Letterina a Babbo Natale

Leggi anche: “Tornare a casa per Natale? Conviene andare a Vladivostok con la Transiberiana e poi prendere un volo low cost per Bari”: la letterina di Luciana Littizzetto ai fuorisede

Leggi anche: Scuola, la letterina di Luciana Littizzetto a Valditara: "L'educazione sessuale non deve far paura"

