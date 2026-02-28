Iran Guido Crosetto bloccato a Dubai | sospesi i voli

Il ministro della difesa italiano si trova a Dubai con la famiglia in attesa che vengano riattivati i voli verso l’Italia. I voli sono temporaneamente sospesi a causa di un attacco in Iran, che ha portato alla sospensione dei collegamenti aerei. La situazione ha causato un blocco nei viaggi del ministro e dei suoi accompagnatori. La riapertura dei voli è ancora in attesa.

Il ministro della difesa Guido Crosetto si trova a Dubai con la propria famiglia in attesa che riaprano i voli, momentaneamente sospesi per l'attacco in Iran, per tornare in Italia. Il ministro era partito ieri da Roma con un volo civile per andare a prendere la propria famiglia e poi con loro fare rientro. "In queste ore particolarmente delicate sto seguendo con la massima attenzione l'evolversi della situazione nell'area mediorientale, in stretto coordinamento con il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Governo e con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, che hanno ribadito con chiarezza la necessità di favorire ogni iniziativa diplomatica utile alla de-escalation". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

