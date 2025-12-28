Se fossi te | quante puntate durata e quando finisce la serie

Se fossi te è una serie natalizia in due puntate, trasmessa su Rai 1 il 28 e 29 dicembre 2025 alle ore 21. La durata complessiva è di circa due ore, con ogni episodio che dura circa un'ora. La fiction si conclude il 29 dicembre, offrendo un approfondimento della storia in un formato breve e concentrato, ideale per il periodo festivo.

Sono previste dunque due puntate, in onda il 28 e 29 dicembre 20225 su Rai 1 alle ore 21.30. "Una favola natalizia a lieto fine, ricca di ingredienti classici, resi originali dall'inserimento dello scambio dei corpi. È una formula narrativa che ha sempre creato situazioni esilaranti, emozionanti, inaspettate e coinvolgenti". Così i registi Luca Lucini e Simona Ruggeri. Per ogni serata vengono trasmessi due episodi, per un totale quindi di quattro.

