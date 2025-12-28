Se fossi te | quante puntate durata e quando finisce la serie
Se fossi te è una serie natalizia in due puntate, trasmessa su Rai 1 il 28 e 29 dicembre 2025 alle ore 21. La durata complessiva è di circa due ore, con ogni episodio che dura circa un'ora. La fiction si conclude il 29 dicembre, offrendo un approfondimento della storia in un formato breve e concentrato, ideale per il periodo festivo.
su Rai 1. Quante puntate sono previste per la fiction Rai Se Fossi te, una serie natalizia in due puntate, in onda in prima serata su Rai 1 il 28 e 29 dicembre 2025? Sono previste dunque due puntate, in onda il 28 e 29 dicembre 20225 su Rai 1 alle ore 21.30. “Una favola natalizia a lieto fine, ricca di ingredienti classici, resi originali dall’inserimento dello scambio dei corpi. È una formula narrativa che ha sempre creato situazioni esilaranti, emozionanti, inaspettate e coinvolgenti”. Così i registi Luca Lucini e Simona Ruggeri. Per ogni serata vengono trasmessi due episodi, per un totale quindi di quattro. 🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche: Un professore 3: quante puntate, durata e quando finisce la serie
Leggi anche: L’altro ispettore: quante puntate, durata e quando finisce la serie su Rai 1
'Se fossi te', l'amore di Laura Chiatti e Marco Bocci nella fiction Rai: anticipazioni e quante puntate; Se fossi te, la fiction con Laura Chiatti e Marco Bocci stasera e domani in tv: trama e cast; Inizia stasera “Se fossi te”, la favola di Natale con Laura Chiatti, Marco Bocci e Nino Frassica; Se fossi te su Rai 1: quante puntate sono e dove è stato girato?.
Se fossi te su Rai 1: quante puntate sono e dove è stato girato? - Se fossi te su Rai 1: quante puntate sono e dove è stato girato? tag24.it
Se fossi te, miniserie su Rai1: trama, cast, dov’è stato girata e quante puntate sono - Se fossi te è la miniserie natalizia di Rai 1 in onda in prima visione domenica 28 dicembre 2025 su Raiuno. msn.com
'Se fossi te', la fiction con Laura Chiatti e Marco Bocci: anticipazioni, quante puntate, quando finisce - Stasera 28 dicembre su Rai 1 debutta la miniserie di Rai 1 che racconta un Natale diverso con Laura Chiatti e Marco Bocci: ecco le anticipazioni ... libero.it
La gamme isole de force | TEL PÈRE, TEL FILS | avec Jacques BALUTIN & Micheline DAX | BSF
È incredibile quante persone mi stiano scrivendo che hanno visto il servizio su PizzAut di RAI 1, questa mattina alle 9. Davvero non pensavo ci fossero così tante persone già sveglie il 26 dicembre...se io non fossi stato l'intervistato sarei rimasto sicuramente a facebook
Pensavo che non importa quanto fossi rimasto con lei, quel tempo, breve o lungo che fosse, sarebbe stato mio per sempre, perché al suo fianco, mi sentivo sempre un po' più vicino alla vita. . Almudena Grandes x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.