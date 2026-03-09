Guerrieri – La regola dell’equilibrio recensione prima puntata | dai romanzi di Carofiglio Gassmann in una serie ambiziosa

La prima puntata di Guerrieri – La regola dell’equilibrio, serie TV in quattro puntate, è basata sui romanzi di Gianrico Carofiglio e vede come protagonista Alessandro Gassmann. La produzione trae ispirazione dalle opere letterarie e presenta un cast di attori italiani. La serie è ambientata in Italia e si concentra sulle vicende di un protagonista coinvolto in situazioni complesse.

La nostra recensione della prima puntata di Guerrieri – La regola dell'equilibrio, serie tv in 4 prime serate tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio: protagonista un'eccezionale Alessandro Gassmann. Alessandro Gassmann è l'avvocato Guido Guerrieri nella serie tv Guerrieri – La regola dell'equilibrio. Tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio, che ne ha curato anche soggetto e sceneggiatura, la serie diretta da Gianluca Maria Tavarelli va in onda su Rai 1 per quattro prime serate e si fa notare per il suo respiro internazionale oltre che per la valorizzazione del tempo, non inteso come lentezza ma come approfondimento emotivo di ciascun personaggio.