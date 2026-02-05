Guerrieri – La regola dell’equilibrio | Alessandro Gassmann torna su Rai 1

Alessandro Gassmann torna su Rai 1 con una nuova fiction. L’attore interpreta Guido Guerrieri, l’avvocato protagonista dei libri di Carofiglio. La serie debutta il 9 marzo, pronta a coinvolgere il pubblico con episodi pieni di tensione e colpi di scena. È la prima volta che Gassmann si cimenta in questo ruolo, dopo aver portato in scena altre storie sul piccolo schermo. La fiction si presenta come un mix di emozioni, diritto e introspezione, e si aspetta una buona risposta dagli spettatori.

Alessandro Gassmann debutta il 9 marzo nei panni dell'avvocato Guido Guerrieri: tutto sulla nuova fiction tratta dai libri di Carofiglio. Il 2026 della fiction Rai riparte con un colpo da maestro. Dopo il successo di "Un Professore", Alessandro Gassmann torna protagonista assoluto su Rai 1 con "Guerrieri – La regola dell'equilibrio". La serie, attesissima dal pubblico, segna finalmente l'approdo televisivo dell'avvocato barese nato dal genio di Gianrico Carofiglio.

