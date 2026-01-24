Su La7, il 24 gennaio, l’attenzione è rivolta a un approfondimento di attualità e cultura. Tra gli ospiti di oggi figurano Gianrico Carofiglio, Edoardo Leo, Paolo Mieli, Alessandro De Angelis, Maurizio De Giovanni e Stefania Auci. Un mix di voci autorevoli e figure di rilievo che contribuiranno a un dibattito informativo e articolato, offrendo diversi punti di vista su temi di interesse pubblico e letterario.

Dopo il buon riscontro delle ultime settimane, In altre Parole torna in onda stasera, sabato 24 gennaio, con una nuova puntata in prima serata su La7, a partire dalle 20.30 e in streaming su La7.it. Il programma ideato e condotto da Massimo Gramellini continua il suo racconto dell’attualità intrecciando cronaca, cultura e società attraverso dialoghi e testimonianze che provano a offrire una chiave di lettura diversa del presente. Ad aprire la serata sarà il confronto tra Massimo Gramellini e Gianrico Carofiglio, in dialogo sui principali fatti della settimana e sui temi che stanno attraversando il dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - In altre parole su La7, gli ospiti del 24 gennaio da Gianrico Carofiglio a Edoardo Leo

