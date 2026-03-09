Guerri Napoli | ingaggiato Nick Marshall dall’Australia

La Guerri Napoli ha annunciato l’ingaggio di Nick Marshall dall’Australia, confermato anche da Alessandro Magro durante la conferenza stampa post partita contro la Virtus. La squadra cerca di cambiare rotta con questo nuovo acquisto, nel tentativo di migliorare le proprie prestazioni in questa fase della stagione. La notizia viene comunicata ufficialmente dalla società, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo.

Come accennato anche da Alessandro Magro in conferenza stampa dopo la partita contro la Virtus, la Guerri Napoli ha ora ufficializzato l’arrivo di un altro rinforzo per provare a invertire il trend negativo che sta affrontando la squadra. Il giocatore in questione è Nick Marhsall, in arrivo dalla NBL, massima lega australiana. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale della società partenopea anche con le parole del GM, James Laughlin: “ La Guerri Napoli comunica di aver ingaggiato l’atleta australiano Nick Marshall fino al termine della stagione. Marshall, classe 1999, nato ad Adelaide è un esterno di 198 centimetri, nell’ultima stagione ai Tasmania JackJumpers, squadra della NBL, massima lega australiana. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

