Guerri Napoli si rinnova | Whaley è ufficiale Marshall in arrivo

Il Napoli basket ha annunciato l’ingaggio di Whaley e sta lavorando per portare Marshall in squadra, nel tentativo di migliorare le sue prestazioni dopo sei sconfitte in sette partite, tra cui una gara di Coppa Italia. La società sta aggiornando il roster per affrontare la fase successiva della stagione con nuove forze.

napoli basket prosegue la rifinitura del roster per cambiare rotta dopo una serie pesante che ha contato sei sconfitte in sette gare, inclusa la Coppa Italia. L'intervento iniziale è già definito: isaiah whaley entra nel team per affermare atletismo e solidità difensiva nel ruolo di ala grande, con l'obiettivo di dare immediate risposte in campo. l'accordo è stato formalizzato: whaley arriva per aumentare l'atletismo e la presenza difensiva sotto canestro. il neo azzurro ha espresso gratitudine verso la dirigenza e lo staff tecnico, e si è detto pronto a debuttare davanti al pubblico partenopeo per contribuire a una fase positiva della stagione.