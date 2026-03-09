Guerra l?Iran sceglie il figlio di Khamenei e sfida Trump Raid in Arabia Saudita 2 morti

L’Iran ha annunciato ufficialmente che Mojtaba Khamenei è il nuovo Guida Suprema, decisione confermata ieri dall’Assemblea degli Esperti. Nel frattempo, in Arabia Saudita, un raid ha causato due vittime. La notizia si aggiunge alle tensioni nella regione, con l’Iran che sfida gli Stati Uniti e le autorità saudite coinvolte in operazioni militari.

Mojtaba Khamenei è la nuova Guida Suprema dell’Iran. Ieri nel tardo pomeriggio è arrivata la conferma della decisione dell’Assemblea degli Esperti, certificata dall'agenzia di stampa Fars. Gli israeliani avevano già provato a ucciderlo, come hanno fatto con il padre Ali Khamenei. Trump ha già detto che Mojtaba non va bene e che serve un nome approvato dalla Casa Bianca. Succede a Teheran, dove la notte è diventata giorno e il giorno è diventato notte. Gli attacchi contro gli impianti di stoccaggio del petrolio hanno causato imponenti esplosioni con le fiamme che si sono alzate verso il cielo e lo hanno illuminato nelle ore notturne. Al mattino, però, il fumo ricopriva ancora la capitale e oscurava il sole restituendo una luce cupa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Medio Oriente, in azione navi e jet europei. Raid di Israele in Libano, «morti e feriti». Teheran: «Controlliamo noi lo Stretto di Hormuz». L'Iran sceglie la nuova Guida suprema: è il figlo di Khamenei Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha avvertito che qualsiasi leader nominato dal regime iraniano per sostituire Ali Khamenei sarà un...

Israele attacca il Libano, colpiti un hotel e un edificio: morti e feriti. I pasdaran: «Abbiamo il controllo totale dello Stretto di Hormuz» «L'Iran sceglie la Guida suprema, è il figlio di Khamenei»L'esercito israeliano ha emesso ordini di evacuazione forzata per i residenti di altri 13 villaggi e città nel Libano meridionale, tra cui Qana, Kfar...

Un altro militare americano è morto nella guerra all'Iran portando il bilancio delle vittime a sette. È deceduto per le ferite riportate in un attacco contro le truppe Usa in Arabia Saudita #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/03/08/la-guerra-in-medio- - facebook.com facebook

Con la guerra in Iran, l'asse tra Turchia e Arabia Saudita si è fatta ben più complicata da gestire. Il Medio Oriente entra in una fase di equilibri sempre più instabili. Di Stefano Mazzola x.com