Medio Oriente in azione navi e jet europei Raid di Israele in Libano morti e feriti Teheran | Controlliamo noi lo Stretto di Hormuz L' Iran sceglie la nuova Guida suprema | è il figlo di Khamenei 

Nelle ultime ore, navi e jet europei sono stati schierati nel Medio Oriente, mentre Israele ha condotto un raid in Libano causando vittime e feriti. L'Iran afferma di controllare lo Stretto di Hormuz e ha annunciato la nomina del nuovo leader supremo, figlio dell’attuale. Contestualmente, l’IDF ha lanciato una serie di attacchi in Iran, con esplosioni anche a Gerusalemme.

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha avvertito che qualsiasi leader nominato dal regime iraniano per sostituire Ali Khamenei sarà un «bersaglio inequivocabile da eliminare». «Qualsiasi leader nominato dal regime terroristico iraniano per continuare a guidare il piano per distruggere Israele, minacciare gli Stati Uniti, il mondo libero e i Paesi della regione e opprimere il popolo iraniano, sarà un bersaglio inequivocabile da eliminare», afferma Katz in una nota. «Non importa come si chiama o dove si nasconde», afferma. «Continueremo ad agire con tutta la forza, insieme ai nostri partner americani, per smantellare le capacità del regime e creare le condizioni affinché il popolo iraniano possa rovesciarlo e sostituirlo», aggiunge il ministro come riporta il Times of Israel. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Medio Oriente, in azione navi e jet europei. Raid di Israele in Libano, «morti e feriti». Teheran: «Controlliamo noi lo Stretto di Hormuz» | I brogli, la repressione: Mojtaba Hosseini, la nuova Guida supremaDue missili da crociera «sono stati intercettati e distrutti nella zona di Al-Kharj», a sud di Riad.

