Israele attacca il Libano colpiti un hotel e un edificio | morti e feriti  I pasdaran | Abbiamo il controllo totale dello Stretto di Hormuz L' Iran sceglie la Guida suprema è il figlio di Khamenei

Nella giornata odierna, l'esercito israeliano ha condotto attacchi contro obiettivi nel Libano, colpendo un hotel e un edificio che hanno provocato vittime e feriti. Nel frattempo, i pasdaran iraniani hanno dichiarato di controllare completamente lo Stretto di Hormuz e di aver scelto il nuovo leader supremo, identificato come il figlio di Khamenei. L'IDF ha lanciato una vasta serie di operazioni in Iran, mentre si sono registrate esplosioni a Gerusalemme. La portaerei nucleare francese De Gaulle si sta dirigendo nel Mediterraneo.

L'esercito israeliano ha emesso ordini di evacuazione forzata per i residenti di altri 13 villaggi e città nel Libano meridionale, tra cui Qana, Kfar Kila e Majdal Zoun. Lo scrive Al Jazeera. Questo ordine arriva poche ore dopo che l'esercito israeliano aveva emesso un ordine simile per i residenti di 16 villaggi e città, e un giorno dopo aver minacciato gli abitanti di oltre 50 insediamenti chiedendo loro di andarsene. Esplosioni sono state udite stamattina a Gerusalemme. L'esercito israeliano (Idf) ha riferito che l'Iran ha lanciato missili contro Israele per la seconda volta in meno di due ore e che le difese aeree israeliane sono al lavoro per intercettarli. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Un drone ha colpito il campo di supporto logistico dell'ambasciata statunitense situato nei pressi dell'aeroporto internazionale di Baghdad, in Iraq.

L'agenzia di stampa nazionale libanese riporta che almeno 4 persone sono state uccise e 6 sono rimaste ferite nell'attacco israeliano contro un...

