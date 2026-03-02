La guerra si allarga | raid sull' Iran e sul Libano esplosioni a Dubai e Doha Missili del regime contro Israele Colpita base a Cipro | rinviato il vertice Ue Trump | Operazioni per almeno un mese

Nella regione si susseguono attacchi e scontri, con raid sull'Iran e sul Libano, esplosioni a Dubai e Doha, e missili lanciati dal regime contro Israele. Una base a Cipro viene colpita, causando il rinvio di un vertice dell'Unione Europea. Trump afferma che le operazioni dureranno almeno un mese e parla di eliminazione di tutti i candidati al controllo dell’Iran.

Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti hanno intercettato dei droni sopra Abu Dhabi. Lo hanno affermato i funzionari. I detriti sono caduti su un magazzino e una struttura commerciale nelle aree industriali della città. Ci sono stati danni lievi ma nessun ferito. È quanto si legge in un comunicato pubblicato su X dall'ufficio stampa di Abu Dhabi. L'Iran fa sapere di aver colpito in un attacco l'ufficio di Netanyahu. Non ci sono conferme da parte di Israele su questo attacco. Molti missili lanciati su Israele oggi sono stati intercettati dai sistemi di difesa contraerea. «Dobbiamo impegnarci con determinazione per ridurre l'escalation e impedire che il conflitto si estenda». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

La guerra si allarga: raid sull'Iran e sul Libano, esplosioni a Dubai e Doha. Colpita base a Cipro: rinviato vertice Ue. Trump: «Operazioni per almeno 1 mese». I Paesi del Golfo: «Pronti a risposta armata» di Stefano Montefiori, corrispondete da Parigi In conferenza stampa, il ministro degli Esteri Barrot ha appena condannato il fatto che Usa e...

La guerra si allarga: raid sull'Iran e sul Libano, esplosioni a Dubai e Doha. Colpita base a Cipro: rinviato vertice Ue. Trump: «Operazioni per almeno 1 mese». Parigi: «Pronti a difendere i Paesi del Golfo» Il Cremlino è «profondamente deluso» dal fatto che, nonostante i progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, mediati dall'Oman, la situazione sia...

«Una falsa calma apparente. Non ho mai visto persone che guardano il cielo ogni 10 minuti con ancora il rumore dei missili del giorno prima nelle orecchie. In hotel ci hanno fatto scegliere se restare a dormire in camera o tutti assieme nei bunker». A parlare è - facebook.com facebook

