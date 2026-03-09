Guerra Iran Crosetto chiama vertici militari e industria | Rafforzare la difesa aerea

Il ministro della Difesa ha convocato una riunione in videoconferenza con i vertici militari e rappresentanti dell’industria, chiedendo di rafforzare la difesa aerea. L’incontro si è svolto in risposta alle recenti tensioni nella regione. Durante l’incontro sono stati discussi i passi da compiere per migliorare la capacità di difesa. Nessun dettaglio sulle decisioni prese è stato reso noto pubblicamente.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha convocato una riunione d'emergenza in videoconferenza con i vertici militari e i rappresentanti dell'industria della difesa italiana per fare il punto sulla crisi internazionale, in particolare sull'escalation in Medio Oriente legata al conflitto con l'Iran. All'incontro hanno partecipato circa 130 persone, tra cui il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano, il Direttore Nazionale degli Armamenti Giacinto Ottaviani e diversi rappresentanti del comparto industriale della difesa. Difesa aerea e sicurezza nazionale. Secondo quanto spiegato dal ministro, l'obiettivo della riunione era condividere la complessa situazione geopolitica internazionale e sollecitare l'industria nazionale a contribuire attivamente al rafforzamento della sicurezza.