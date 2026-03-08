Guerra Iran Crosetto convoca i vertici militari | Preparasi a ogni scenario

Il ministro della Difesa ha convocato i vertici militari italiani per discutere delle prossime mosse di fronte all’aggravarsi della situazione internazionale e alle crescenti tensioni in Medio Oriente. La riunione si è concentrata sulla possibilità di dover affrontare diversi scenari, rafforzando così la preparazione delle forze armate italiane. La decisione arriva in un momento di particolare attenzione sul fronte della sicurezza globale.

Il peggioramento del quadro internazionale e le tensioni crescenti in Medio Oriente spingono l’Italia ad alzare il livello di attenzione sul fronte della sicurezza. In questo contesto il ministro della Difesa Guido Crosetto ha convocato una riunione straordinaria con i vertici militari e con i principali rappresentanti dell’industria della difesa, con l’obiettivo di valutare le capacità del Paese e prepararsi a eventuali scenari di crisi. L’incontro, tenuto in videoconferenza sabato 7 marzo, è stato definito dallo stesso ministro “emergenziale” e ha coinvolto circa 130 tra responsabili politici, militari e industriali. Tra i partecipanti figuravano il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, e il Direttore nazionale degli armamenti, ammiraglio di squadra Giacinto Ottaviani. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

