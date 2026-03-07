Crosetto e la riunione d’emergenza con vertici militari e industria | Rafforzare la difesa in tempi brevissimi

Un ministro ha convocato una riunione urgente con i vertici militari e dell’industria della difesa per discutere della necessità di aumentare rapidamente la produzione di armamenti. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la capacità difensiva in tempi molto rapidi, rispondendo alle esigenze dell’attuale scenario internazionale. La riunione si è svolta questa settimana, con l’intento di definire strategie immediate per potenziare le risorse militari.

Una "riunione d'emergenza" per spingere l'industria della difesa ad accelerare la produzione in "tempi brevissimi" visto lo scenario internazionale. Con una richiesta esplicita: impegnarsi "oltre i normali canoni commerciali". Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha messo al tavolo l'industria bellica italiana, accompagnato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano, e dal Direttore Nazionale degli Armamenti, Giacinto Ottaviani, e i rappresentanti dell'industria della difesa italiana. Di fronte a oltre 130 persone, Crosetto ha spiegato di aver "sollecitato l'industria della difesa a segnalare tutte le proprie...