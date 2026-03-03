La guerra ci costa 100 milioni al giorno

La guerra sta facendo tremare i mercati e si calcola che il costo quotidiano sia di circa 100 milioni di euro. Nel frattempo, il Qatar ha deciso di sospendere la produzione di gas nel tratto di mare tra il Golfo Persico e l'Oceano, rendendo il passaggio nello Stretto di Hormuz inaccessibile. Questa decisione ha provocato un aumento del 39% dei prezzi del gas sul mercato internazionale.

Stretto di Hormuz inavvicinabile: il Qatar stoppa la produzione di gas e il prezzo fa un balzo del 39%. Forti rialzi anche per petrolio e gasolio. La bolletta energetica rischia di far risalire in fretta l’inflazione, mentre l’incertezza frena voli e navi 9%. La guerra costa 100 milioni al giorno. L’attacco di Israele e degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran, avvenuto sabato 28 febbraio, era atteso, ma, nonostante questo, alla riapertura dei mercati nella notte tra domenica e lunedì gli effetti economici sono stati brutali. Come ovvio, sono soprattutto i mercati energetici a risentire degli avvenimenti. Il petrolio Brent, dopo aver toccato circa 82 dollari al barile, si è poi attestato attorno ai 77 dollari, mentre il petrolio Wti ha toccato un massimo intorno a 75 per poi assestarsi attorno a 71 dollari al barile, un +6%. 🔗 Leggi su Laverita.info Biellese Rail: puntualità al 96%, ma l’elettrificazione Biella-Novara costa ora quasi 100 milioni e resta un’urgenza.Biellese Rail: Puntualità Record, ma il Futuro è Ancora da Scrivere La rete ferroviaria della provincia di Biella si conferma un’eccellenza... Barcellona, crolla il traffico merci con l'Europa. Il porto isolato costa 9 milioni di euro al giornoUna crisi ferroviaria che non sembra terminare, e che giorno dopo giorno causa ingenti perdite per l'economia catalana. Beast Games | Season 2 Episode 2 (Full Episode) Aggiornamenti e notizie su La guerra ci costa 100 milioni al giorno Temi più discussi: Il futuro economico dell’Ucraina: tre scenari dopo la guerra; La guerra ci costa 100 milioni al giorno; I vertici dell'Ue in Ucraina. Von der Leyen: 'Il prestito ci sarà'. Il Cremlino: 'L'operazione continua'; GROTTAMMARE, SCENE D’ARTISTA: LELLA COSTA ALLE ENERGIE IL 3 MARZO CON LA LISISTRATA DI ARISTOFANE DIRETTA DA SERENA SINIGAGLIA. Guerra in Iran, il mondo marittimo trema. Costa: Stretto Hormuz crucialeQuali sono le conseguenze sul traffico marittimo di ciò che sta succedendo con la nuova guerra in Iran? Il mondo dello shipping è in subbuglio, già stressato dalle guerre in corso, come quella in Ucra ... primocanale.it La guerra non finisce, che fanno le donne? Sciopero del sesso. Domani appuntamento a GrottammareGROTTAMMARE La guerra e lo sciopero del sesso: la Lisistrata di Aristofane, che vede protagonista Lella Costa, torna in scena alle 21 di domani al ... msn.com "Putin ha perso l'inverno. Ma la guerra in Iran potrebbe metterci in difficoltà": intervista esclusiva a Zelensky - facebook.com facebook #Iran , #Trump : prevediamo 4-5 settimane guerra, ma possiamo più a lungo x.com