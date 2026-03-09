Guerra in Iran la Nato intercetta missile balistico sopra la Turchia Macron arriva a Cipro E il prezzo del petrolio vola a 120 dollari | Il G7 | fare ricorso alle riserve strategiche Milano -3% Tokyo -5,2%

La Nato ha intercettato un missile balistico sopra la Turchia mentre il presidente francese è arrivato a Cipro. Nel frattempo, il prezzo del petrolio ha raggiunto i 120 dollari e le borse globali sono in calo, con Milano che perde il 3% e Tokyo il 5,2%. I paesi del Golfo sono di nuovo sotto attacco, e il G7 sta valutando l’uso delle riserve strategiche.