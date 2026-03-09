Guerra in Iran la Nato intercetta missile balistico sopra la Turchia Macron arriva a Cipro E il prezzo del petrolio vola a 120 dollari | Il G7 | fare ricorso alle riserve strategiche Milano -3% Tokyo -5,2%
La Nato ha intercettato un missile balistico sopra la Turchia mentre il presidente francese è arrivato a Cipro. Nel frattempo, il prezzo del petrolio ha raggiunto i 120 dollari e le borse globali sono in calo, con Milano che perde il 3% e Tokyo il 5,2%. I paesi del Golfo sono di nuovo sotto attacco, e il G7 sta valutando l’uso delle riserve strategiche.
Paesi del Golfo di nuovo sotto attacco. Il Financial Times: «Il G7 discute oggi il rilascio delle riserve strategiche di petrolio». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Iran, il figlio di Khamenei è la nuova Guida suprema. Axios: «Usa irritati con Israele per aver colpito i depositi di petrolio» | Il greggio sfiora i 120 dollari, G7 ricorre alle «riserve strategiche», Milano -3%Il governo libanese «è pronto a riprendere i negoziati con Israele, inclusa una componente civile, sotto l'egida internazionale».
Leggi anche: Petrolio, riserve strategiche: il G7 valuta il rilascio già oggi. E il prezzo scende (ma resta stabile sopra i 100 dollari
