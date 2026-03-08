La guardia di finanza intensifica i controlli per evitare la speculazione sul prezzo dei carburanti VIDEO

La guardia di finanza ha rafforzato i controlli sui prezzi dei carburanti per contrastare eventuali pratiche speculative. In risposta alle recenti tensioni sul mercato energetico, sono stati intensificati i controlli su benzina, gasolio e gpl. Le operazioni riguardano verifiche presso distributori e rivenditori, con l’obiettivo di monitorare eventuali irregolarità. Le attività sono state avviate su indicazione delle autorità competenti.

Alla luce delle significative tensioni sui prezzi dei prodotti energetici (benzina, gasolio, gpl) registrati negli ultimi giorni, connesse all'acuirsi della crisi geopolitica nell'area mediorientale, la guardia di finanza, su indicazione del ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha rafforzato il presidio di legalità lungo l'intera filiera dei carburanti. L'intensificazione dell'attività di controllo, che si inserisce nell'ambito delle più ampie funzioni di polizia economico-finanziaria, risponde alla primaria esigenza di prevenire ogni forma di distorsione che possa recare pregiudizio ai consumatori e alterare il corretto funzionamento del mercato.