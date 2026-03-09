Guerra in Iran e Mandorlo in fiore | nessun rischio ma la Questura rafforza le misure di sicurezza

Durante il Mandorlo in fiore, le forze dell'ordine hanno rafforzato le misure di sicurezza in risposta alla guerra in Iran, assicurando che non ci fossero rischi specifici. La questura ha mantenuto una presenza costante, garantendo la sicurezza pubblica e monitorando la situazione senza interruzioni o incidenti. La macchina dell'ordine ha continuato a funzionare senza problemi, assicurando un evento tranquillo e sotto controllo.

La “macchina” dell'ordine e della sicurezza pubblica ha sempre funzionato. Le forze dell'ordine hanno costantemente garantito, anche in occasione del Mandorlo in fiore, la massima compostezza, prevenendo e reprimendo i reati. Il massiccio schieramento di polizia, carabinieri e guardia di finanza - tutti tecnicamente coordinati dal questore Tommaso Palumbo - anche quest'anno non lascerà spazio a nessuna criticità. Ma in questo 2026 le misure di sicurezza sono state rafforzate ulteriormente. A imporlo la situazione internazionale venutasi a creare con la guerra in Iran. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, già nei giorni scorsi, ha alzato il livello d'allerta, rafforzando la vigilanza sui cosiddetti “obiettivi sensibili”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Articoli correlati

Leggi anche: Iran, Meloni: l’Italia non entrerà in guerra ma la sicurezza è a rischio

Mandorlo in fiore, Cantone presenta e difende la Sagra: "Non un costo ma un investimento per la città"Il direttore artistico replica alle polemiche sulle spese e rivendica il valore strategico della manifestazione: indotto economico, promozione...

Contenuti utili per approfondire Guerra in Iran e Mandorlo in fiore...

Temi più discussi: Perché è scoppiata la guerra in Iran e quali sono gli obiettivi di Usa, Israele e Teheran; Hormuz, guerra in Iran e rischio di stagflazione in Europa; L'attacco all'Iran e il Medio Oriente in fiamme: cosa è accaduto in 7 giorni di guerra; Come Trump ha deciso di entrare in guerra.

Iran, petrolio sopra i 100 dollari e gas oltre i 60. La guerra sta facendo esplodere i mercati globaliIl petrolio e il gas continuano la loro corsa al rialzo con il brent che ha superato 105 dollari e il West Texas Intermediate i 103 dollari spinti ... iltempo.it

Iran, la guerra in diretta: Nato intercetta missile su Turchia, raid sui Paesi del Golfo. Trump su Mojtaba Khamenei: Non durerà a lungoLe notizie in diretta di lunedì 9 marzo sull'attacco di Usa e Israele all'Iran: ancora attacchi ai Paesi del Golfo ... fanpage.it

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per venerdì 13 marzo 2026 alle ore 10 con il seguente ordine del giorno: la guerra in Iran e in Medioriente. Analisi della situazione inter - facebook.com facebook

Le Nazioni Unite lo avevano bollato come un "crimine di guerra", chiedendo che un'inchiesta indipendente facesse luce sulle responsabilità. Si tratta del bombardamento della scuola elementare di Minab, che il 28 febbraio scorso ha ucciso almeno 175 peron x.com