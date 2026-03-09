Guerra in Iran da che parte sta Dio? Cristianesimi a confronto | dal tacciano le armi del Papa alle bombe su Teheran progetto divino dei pastori Maga

Una recente discussione sulla guerra in Iran ha attirato l’attenzione di molti, con commenti che spaziano tra posizioni religiose e politiche. Il dibattito si concentra su temi come l’appello del Papa a “tacere le armi” e le dichiarazioni di alcuni pastori evangelici che considerano le azioni militari come parte di un “progetto divino”. La domanda su “dove stava Dio” in momenti di conflitto rimane centrale nelle riflessioni pubbliche.

" Da che parte stava Dio .?". L'annosa questione posta dal padre gesuita Bartolomeo Sorge sulla rivista "Aggiornamenti sociali" in riferimento alla guerra di George W. Bush in Iraq, torna a galla due decenni dopo, mentre il mondo conta le prime 1.400 vittime (200 donne e 200 bambini) della guerra "preventiva" – cioè, illegale – voluta dall'asse Trump-Netanyahu in Iran. Da Baghdad (2003-2011) a Teheran i potenti "hanno tirato in ballo Dio, quasi ad 'arruolarlo', ciascuno nelle proprie armate". E il problema riguarda non tanto l'Islam, spesso sul banco degli imputati (causa fondamentalismi e la ferita del terrorismo), ma il cristianesimo, che...