Guerra in Iran allarme Confesercenti Campania | famiglie a rischio rincari per 600 euro

La guerra in Iran sta portando preoccupazioni crescenti in Campania, secondo quanto afferma la Confesercenti regionale. Il presidente regionale ha segnalato che i rincari si stanno facendo sentire su carburanti, spesa, bollette e costi di trasporto. Le famiglie potrebbero dover affrontare aumenti fino a 600 euro nelle spese mensili. La situazione sta generando attenzione tra i cittadini e le imprese della zona.

Il presidente regionale Schiavo lancia l'allarme guerra: carburanti, spesa, bollette e trasporti in aumento. Piccole e medie imprese nel mirino, a rischio anche l'export del made in Campania. Il conflitto in Iran inizia a far sentire i suoi effetti sull'economia campana. Confesercenti Campania lancia un allarme sui rincari che si stanno già abbattendo su famiglie e piccole e medie imprese della regione, con uno scenario destinato a peggiorare nelle prossime settimane. «La guerra in Iran sta già producendo effetti negativi sull'economia delle famiglie dei cittadini campani», dichiara Vincenzo Schiavo, presidente regionale di Confesercenti e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno. 🔗 Leggi su 2anews.it

