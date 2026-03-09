Guerra in Iran | caccia britannici abbattono droni diretti in Giordania e Bahrein Missile di Teheran intercettato in Turchia

Due droni iraniani sono stati abbattuti da caccia britannici Typhoon mentre si dirigevano verso la Giordania e il Bahrein, secondo quanto comunicato dal ministero della Difesa di Londra. Nel frattempo, le forze di Teheran hanno intercettato un missile in territorio turco. Questi episodi sono avvenuti in un contesto di tensione tra Iran e paesi vicini.

LONDRA – Caccia britannici Typhoon hanno abbattuto droni iraniani diretti in Giordania e Bahrein. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Londra. I jet hanno abbattuto un sistema aereo a pilotaggio remoto “a difesa della Giordania” e intercettato un drone diretto verso il Bahrein. Sono inoltre in corso “operazioni aeree difensive” a sostegno degli Emirati Arabi Uniti. TURCHIA – Il ministero della Difesa turco rende noto che un missile balistico lanciato dall’Iran è stato abbattuto nello spazio aereo turco. Il missile è stato distrutto dalle difese della Nato stanziate nel Mediterraneo orientale, ha affermato Ankara, aggiungendo che frammenti di munizioni sono caduti in campi vuoti a Gaziantep, nel sud-est della Turchia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

