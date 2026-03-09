Caccia Gb abbattono droni contro Giordania e Bahrein la Nato intercetta un nuovo missile sopra la Turchia Trump | Nuova Guida Suprema non durerà

Le forze britanniche hanno abbattuto droni provenienti dalla Giordania e dal Bahrein, mentre la Nato ha intercettato un missile sopra la Turchia. Nel frattempo, l’Iran ha lanciato i primi missili verso Israele dopo la nomina di un nuovo leader religioso. Un ex presidente statunitense ha commentato che la nuova guida suprema dell’Iran non durerà a lungo.

Continua il conflitto tra Iran, Israele e Usa. Teheran lancia missili e droni contro Kuwait, Bahrein ed Emirati, con decine di feriti. Riad condanna gli attacchi. Esplosione nella notte davanti alla sinagoga di Liegi: "Nessun ferito" L'Iran ha lanciato i suoi primi missili verso Israele, dopo la nomina della nuova guida suprema della Repubblica islamica, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei. Trump: 'La decisione su quando mettere fine alla guerra in Iran sarà presa insieme a Netanyahù. Nella notte udite forti esplosioni a Doha. Pesanti scontri nel Libano orientale tra le forze militari israeliane e Hezbollah. I militari dell'Idf sono entrati nel Paese con gli elicotteri.