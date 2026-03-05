Guerra in Iran | che rincari rischiano famiglie e lavoratori del Trentino

Le tensioni internazionali in Iran stanno causando aumenti nei costi energetici e influiscono sulle bollette di famiglie e lavoratori del Trentino. Le variazioni dei prezzi delle fonti di energia, legate ai conflitti, si riflettono sui costi quotidiani e sui bilanci delle persone nella regione. La situazione si traduce in un incremento dei rincari per chi vive e lavora nel territorio.

Federconsumatori: "Non è accettabile che ogni crisi internazionale si traduca automaticamente in un peggioramento delle condizioni materiali di chi vive di salario o pensione" Le tensioni internazionali tornano a scaricarsi sulle bollette di famiglie e lavoratori; e il Trentino, in questo senso, non fa eccezione. L'impennata delle quotazioni del gas sui mercati europei, con aumenti superiori al 39% e valori che sfiorano i 60 euro al megawattora, riapre uno scenario che nella nostra provincia richiama alla memoria la crisi energetica del 2022-2023. In assenza del disaccoppiamento tra prezzo dell'elettricità e prezzo del gas, l'intero sistema tariffario rischia di trascinare verso l'alto anche le bollette elettriche.