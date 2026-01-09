Nuovo anno nuovi aumenti | nonostante il calo dell' energia le famiglie subiranno rincari per oltre 600 euro
Con l’arrivo del nuovo anno, le famiglie italiane si preparano ad affrontare nuovi aumenti dei costi, nonostante il calo dell’energia. Secondo le stime, i rincari potrebbero superare i 600 euro all’anno, influenzando diversi settori. Dopo un 2025 caratterizzato da una certa stabilità, anche il 2024 si presenta con sfide economiche che richiedono attenzione e pianificazione.
Dopo un 2025 in cui i rincari hanno, solo in parte e solo in alcuni settori, rallentato la propria corsa, l’anno alle porte non sarà esente da nuovi rialzi. Come ad ogni inizio anno, l’Osservatorio Federconsumatori ha, infatti, stimato i rincari in arrivo nel 2026 che, complessivamente. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Treni, nuovo anno e nuovi rincari: ora Padova-Venezia costa 5 euro
Leggi anche: Anno nuovo, nuovi rincari in città. Dal cibo ai servizi fino agli affitti. Stangata da centinaia di euro
Tutti i rincari previsti per il 2026, dalle sigarette alle autostrade: gli aumenti; Gasolio, pedaggi autostradali e polizze Rc Auto, ecco i rincari che attendono gli automobilisti nel 2026; Epifania: dalle calze al carbone, i prodotti tipici aumentano mediamente del 7%.; Gasolio e benzina, oggi cambiano le accise: gasolio e verde, aumenti e ribassi.
Pensioni minime 2026: aumenti, nuovi importi e tutte le novità INPS - Per il 2025 non è previsto alcun conguaglio, poiché la perequazione applicata all’anno precedente è ... pensionipertutti.it
Nuovo anno, nuovi costi: rincari 2026 tra carburanti e autostrade - Rincari 2026: aumentano diesel, sigarette, pedaggi, assicurazioni e imposta di soggiorno. pugliapress.org
Autostrade, sono scattati i rincari: aumenti su A9 e Pedemontana - Il nuovo anno si apre con nuovi rincari per chi viaggia in autostrada. espansionetv.it
I buoni propositi per il nuovo anno: non perdere neanche un'uscita di Gennaio su #DisneyPlus Abbott Elementary Tell Me Lies FX's The Beauty Wonder Man x.com
Primi giorni del nuovo anno nella magnifica Firenze Nel meraviglioso @hotelsavoyflorence Nelle foto trovi un indizio di come divento quando il mummio mi fa arrabbiare #RoccoForteHotels #RoccoForte #Florence #HotelSavoy #BarArtemisia Invitedby - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.