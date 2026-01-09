Nuovo anno nuovi aumenti | nonostante il calo dell' energia le famiglie subiranno rincari per oltre 600 euro

Con l’arrivo del nuovo anno, le famiglie italiane si preparano ad affrontare nuovi aumenti dei costi, nonostante il calo dell’energia. Secondo le stime, i rincari potrebbero superare i 600 euro all’anno, influenzando diversi settori. Dopo un 2025 caratterizzato da una certa stabilità, anche il 2024 si presenta con sfide economiche che richiedono attenzione e pianificazione.

Dopo un 2025 in cui i rincari hanno, solo in parte e solo in alcuni settori, rallentato la propria corsa, l'anno alle porte non sarà esente da nuovi rialzi. Come ad ogni inizio anno, l'Osservatorio Federconsumatori ha, infatti, stimato i rincari in arrivo nel 2026 che, complessivamente.

